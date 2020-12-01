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Специалисты МосГИК рассказали, как правильно хранить и выбирать хурму
Фото: pexels.com/Tiberiu

Специалисты МосГИК рассказали, как правильно хранить и выбирать хурму

Марьяна Шевцова

Общество

Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия советуют положить хурму в контейнер для удаления терпкости. Об этом 1 декабря рассказали в пресс-службе ведомства.

— Чтобы удалить терпкий вкус хурмы, нужно положить плод в контейнер с крышкой и оставить при комнатной температуре для дозревания, — рассказала специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова.

Хранить спелые плоды рекомендуется в нулевой камере холодильника для увеличения срока годности.

— Выбирать нужно целую и чистую хурму без повреждений. Цвет кожуры спелых плодов может быть от оранжевого до ярко-красного или коричневого. Также спелые плоды хурмы должны быть мягкими. Желтоватый цвет плодов и очень плотная мякоть говорят о неспелости фрукта, — сообщила Павлова.

Терпкость плодов хурмы по внешнему виду определить очень сложно, поэтому нужно обратить внимание на сорт. К терпким относятся сорта - Хачиа, Тамопан большой, Костата.

Шоколадная хурма и королек обладают сладким вкусом. Однако, бессемянные сорта имеют терпкий вкус, исчезающий только при полном созревании.

— Если вы хотите выбрать сладкие плодыбез терпкости — покупайте шоколадную хурму и королёк с темно-коричневой мякотью с семенами — рассказала Елена. — Такая хурма особенно понравится детям.

Также обратите внимание на сорт Шарон — плоды не имеют косточек и обладают изысканными вкусоароматическими свойствами и отсутствием терпкости.К нетерпким сортам относятся Чинебули, Фуйо, Джиро. Сортов хурмы насчитывается более 1000, прижитому уточняйте у продавцак терпкому сорту относится хурма или нет.

В МосГИК также рассказали, что хурма очень полезна. Один плод способен покрывать суточную потребность организма в витамине А. Употреблять хурму можно в свежем виде, в фруктовых салатах или использовать для приготовления компотов и джемов.

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