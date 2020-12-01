Центр по профилактике и борьбе со СПИДом открылся в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора открыли в Москве. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в центре будут проводить клинические исследования, а также разрабатывать новые методы диагностики инфекционных заболеваний.

— Центр является уникальной научно-исследовательской организацией, развивающей новые научные направления, такие как испытание и внедрение новых, в том числе генотерапевтических, препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, испытания вакцин против ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, — уточнили в ведомстве.

Учреждение также будет заниматься внедрением новых технологий в практику центров Роспотребнадзора и здравоохранения, большое внимание специалисты уделят диагностике, профилактике и лечению сопутствующих ВИЧ-заболеваний.

На базе учреждения также функционирует учебный центр Роспотребнадзора, который обеспечивает проведение традиционных ежегодных конференций и учебных семинаров.

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