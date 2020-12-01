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«Зарабатывать или развлекаться»: названы три главных качества успешного инвестора
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

«Зарабатывать или развлекаться»: названы три главных качества успешного инвестора

Виктория Федотова

Экономика

Многие россияне ищут способ повысить свой пассивный доход. Кто-то держит деньги на банковских вкладах, кто-то инвестирует. Эксперты в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвали четыре главных качества успешного инвестора.

Инвестор и предприниматель Ян Марчинский заявил, что в кризис люди боятся потерять сбережения, поэтому стараются их вкладывать. Он назвал три главных качества успешного инвестора.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

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— Инвестирование — это про длительное планирование, хотя бы три-пять лет, потому что портфель состоит из разного класса активов. Главные качества: системность, аналитичность ума и открытость информации. Главное правило успешного инвестирования — мысли долгосрочно, — объяснил эксперт.

По его словам, инвестор должен обладать навыком отслеживания трендов. Начинать инвестировать можно с любой суммы:

— В России многие откладывают, но немного тех, кто инвестирует. 55 процентов жителей США инвестируют, у нас большой потенциал в рамках инвестиций, — пояснил Марчинский.

Начальник Управления инвестиционного консультирования «ВТБ Капитал Инвестиции» Евгений Коровин заявил, что инвесторами чаще всего становятся люди среднего и предпенсионного возраста.

— Инвестор — это не тинейджер, а человек среднего возраста и старше. Молодежь тоже подключается, но реже. Рынок растет на длинном горизонте, чем длиннее срок инвестирования, тем выше ожидаемая доходность. Потерять на рынке акции за один день можно легко. Потерять на горизонте 10 лет — практически нет, это надо постараться. Это скучно, но вы хотите зарабатывать или развлекаться? Ставка на то, что вырастет фондовый рынок. Скучная, но спокойная стратегия, — отметил эксперт.

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