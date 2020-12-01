Екатерина Варнава рассказала, что помогло ей победить комплексы и неуверенность

Фото: instagram.com/kativarnava

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о юношеской неуверенности, а также призналась что помогло ей победить комплексы.

Еще в школе будущий комик подвергалась травле со стороны одноклассников из-за нестандартной внешности. Артистка пожаловалась, что подростковая неуверенность в собственных силах наложила огромный отпечаток на ее жизнь. Тем не менее звезда никогда не называла себя жертвой и даже участвовала в школьных драках.

— В драках я участвовала, да. Приходилось именно на физическом уровне себя защищать. Чтобы молодой человек поднял на меня руку?.. Один попытался, но тут же получил ответ. Я не дам себя в обиду ни при каких условиях, — поделилась Варнава.

Следом она вспомнила прошлое, когда из-за проблем со здоровьем ей пришлось уйти из секции танцев. В тот промежуток времени Варнава сильно поправилась и стала выше ростом, у нее выросла грудь и начались подростковые прыщи. Ко всему прочему ей приходилось донашивать вещи за старшим братом, потому что у них в семье не было денег. Все перечисленные обстоятельства стали почвой для развития комплексов, передает Starhit.

По словам Варнавы, с «забитостью» ей помогла справиться сцена. Она сравнивает процесс выступлений с терапией, когда артист просто выходит на сцену и перестает анализировать, что про него говорят из зрительного зала.

—Я знаю, что огромное количество ужасных комментариев было в период, когда я играла в КВН. Там просто начался обвал. Но, когда ты находишься на сцене, то вообще ни секунды не анализируешь, что про тебя думают полторы тысячи людей, которые сидят в зале, — призналась телеведущая.

Кроме того, со внутренними страхами артистке помогли чувство юмора и самоирония. Тем не менее многие ее знакомые считают, что артистке больше подходят драматические роли, нежели привычные комедийные амплуа. Однако сама Варанава отвечает, что в данный момент она чувствует себя счастливой.

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