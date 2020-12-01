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«Папа прекрасно сохранился»: Дмитрий Маликов опубликовал совместный снимок с дочерью
Дмитрий Маликов признался, что рэп в его творчестве появился случайно / Фото: @dmitriy_malikov / Официальный аккаунт Дмитрия Маликова в Instagram

«Папа прекрасно сохранился»: Дмитрий Маликов опубликовал совместный снимок с дочерью

Захар Чайченко

Звезды

Российский певец Дмитрий Маликов поделился совместным снимком с дочерью Стефанией в своем Instagram-аккаунте. Артист подшутил над тем, как хорошо он выглядит в свои годы.

— Папа с дочкой, а может брат с сестрой, — написал певец под фотографией.

Подписчики оценили красоту Маликова и его дочки, а также подчеркнули их поразительное сходство: «Как папа прекрасно сохранился»; «Теперь понятно, в кого такая дочка красивая»; «Сомнительный комплимент дочке! Но себе комплимент точно».

Напомним, что у Дмитрия Маликова есть три ребенка – старшая дочь Ольга Изаксон, средняя дочка Стефания и младший сын Марк.

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певецартистДмитрий Маликов
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