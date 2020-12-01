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Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на севере Москвы 
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на севере Москвы 

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, улица Космонавта Волкова, 7 Карта всех событий

Подозрительную коробку нашли в подъезде дома на улице Космонавта Волкова на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 1 декабря.

Там уточнили, что на месте находятся сотрудники полиции, работают кинологи и ожидается приезд взрывотехников. Инцидент также подтвердили в пресс-службе столичного управления МЧС, добавив, что на месте дежурят сотрудники ведомства.

Позже стало известно, что в коробке оказался муляж взрывного устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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