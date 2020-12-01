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Фитнес-тренер Санжаровская рассказала, как похудеть после родов
Фото: vk.com/sanzharovskaya_ru

Фитнес-тренер Санжаровская рассказала, как похудеть после родов

Виктория Федотова

Здоровье

Фитнес-тренер Елена Санжаровская рассказала, как похудеть после родов. По ее словам, многие идут по пути наименьшего сопротивления и просто покупают одежду на несколько размеров больше, а через некоторое время возвращаются к весу, который был до родов.

— Не есть после шести вечера это ошибка полная. Худеют не от тренировок или голодовок, а от дефицита калорий. В день вы должны потратить больше, чем вы получили. Исследования американских ученых показывают, что время не имеет значения. Если раньше мы говорили, что вечером нельзя есть углеводы, то сейчас уже не так. Нужно больше двигаться, — отметила тренер.

По ее словам, утверждение о том, что нельзя есть после 18 часов, неверно. По ее словам, многие худеют на системе интервального голодания: 6 часов они едят, а 18 часов в сутки — голодают. она подходит всем, вне зависимости от того, «жаворонок» человек или «сова».

Санжаровская призвала не верить в мифы о том, что родившая женщина должна есть за двоих, иначе у нее пропадет молоко. Не стоит есть много жирного, максимум — питаться больше на 200 калорий, исключая продукты, на которые о ребенка может быть аллергия.

Видео опубликовано на YouTube.

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