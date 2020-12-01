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Народный календарь. Как 2 декабря защитить свой дом от всех напастей
ТОПОР2.jpg / Фото: «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Как 2 декабря защитить свой дом от всех напастей

Василий Плиткин

Общество

В эту среду, 2 декабря, православные христиане вспоминают пророка Авдия. Народные поверья гласили, что защитить свой дом от всех напастей можно, если постучать обухом топора по каждому дверному косяку и по оконным рамам.

В этот день людям не рекомендовалось выходить из дома. Люди верили, что 2 декабря на улице лютует нечисть. Крестьяне в этот день предпочитали сидеть возле печи, пить травяной отвар с медом и разговаривать.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 2 декабря защитить свой дом от всех напастей

Приметы погоды гласили, что если в этот день метель и сильный ветер, то зима будет холодной, а весна придет поздно. Если на улице много снега, то урожай в следующем году будет хороший.

Ежегодно 2 декабря отмечается День банковского работника России. Праздничная дата была введена 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков.

215 лет назад произошла битва под Аустерлицем. 49 лет назад было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты. В нем сочетается республиканский и монархический строй. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, правительством руководит эмир Дубая.

В этот день родились американская оперная певица Мария Каллас, итальянский модельер Джанни Версаче, американская поп-певица Бритни Спирс.

Именины отмечают Валентин, Константин, Александр, Сергей, Игнатий, Герасим, Петр, Иларион, Вениамин.

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