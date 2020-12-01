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Анна Попова сообщила, что у России есть прототипы вакцины от ВИЧ
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Анна Попова сообщила, что у России есть прототипы вакцины от ВИЧ

Юлия Захарова

Общество

Россия располагает прототипами вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины, — отметила она.

По словам Поповой, препараты созданы несколькими отечественными организациями, включая центр «Вектор», передает РИА Новости.

Ранее главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус выразил надежду на то, что вакцина появится в ближайшие несколько лет.

Читайте также: Как лечат от коронавируса ВИЧ-положительных пациентов

вакцинаВИЧАнна Попова
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