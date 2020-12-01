Анна Попова сообщила, что у России есть прототипы вакцины от ВИЧ

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Россия располагает прототипами вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины, — отметила она.

По словам Поповой, препараты созданы несколькими отечественными организациями, включая центр «Вектор», передает РИА Новости.

Ранее главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус выразил надежду на то, что вакцина появится в ближайшие несколько лет.

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