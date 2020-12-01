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На площадках «Мегабак» в Подмосковье собрали более 7 тысяч кубометров крупногабаритных отходов
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

На площадках «Мегабак» в Подмосковье собрали более 7 тысяч кубометров крупногабаритных отходов

Елена Плешивцева

Общество

На площадках «Мегабак» в Подмосковье с 1 августа собрано более 7 тысяч кубических метров крупногабаритных отходов. Жители региона могут бесплатно сдать такие отходы на 36 площадках, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

— На сегодняшний день почти в половине городских округов региона открыты площадки «Мегабак» для приема вторичного сырья от населения, и в ближайшее время такие пункты появятся в каждом городском округе Московской области, — уточнил глава ведомства Антон Велиховский.

В «Мегабак» граждане сдают на вторичную переработку бытовую и электронную технику, старую мебель, древесину, оконные рамы, текстиль, стекло и автомобильные шины, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов прокомментировал идею заварить мусоропроводы ради раздельного сбора, в беседе с ФАН.

— Это особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. А при несоблюдении противопожарной безопасности мусоропровод становится источником быстрого распространения огня и задымления, — считает Дятлов.

Депутат уточнил, что мусоропровод – «неэкологичный пережиток прошлого», и требует постоянного контроля, как со стороны обслуживающей организации, так и самих жильцов.

Ранее Nation News сообщило, что тарифы на вывоз мусора могут увеличиться с июля 2021 года. Об этом сообщил замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин. При этом он отметил, что услуга не может подорожать более чем на 4 процента, именно этот коэффициент закреплен Федеральной антимонопольной службой.

Читайте также: Акция по раздельному сбору мусора стартовала в Москве

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