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Эксперт дала советы тем, кто хочет сменить профессию
Фото: freepik.com

Эксперт дала советы тем, кто хочет сменить профессию

Елена Плешивцева

Общество

Бизнес-эксперт Ксения Аверс дала советы, как сменить профессию, в беседе с NationNews.

— Если вы всю свою жизнь работаете в качестве наемного сотрудника, то не стоит резко все бросать и переключаться на открытие своего бизнеса. Это, во-первых, слишком рискованно — без предварительной подготовки вероятность успеха слишком низкая. Во-вторых, не каждый имеет предрасположенность к предпринимательству, и стоит правильно оценить свои способности, — считает Аверс.

Эксперт рекомендует не уходить с работы сразу, если захочется что-то поменять. Стоит пройти обучение или тренинги, обучиться новой специальности параллельно с основной работой.

В Московской области прошел бесплатный онлайн-проект «Профориентация» для предпринимателей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В проекте, направленном на бизнес-профориентацию, приняло участие более 15 тысяч человек, среди которых не только предприниматели, но и студенты и школьники региона.

Ранее Newinform рассказал, что в Санкт-Петербурге оставшиеся без работы горожане пройдут переподготовку по 48 профессиям.

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