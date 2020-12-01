«Очаровательная хозяйка»: Елена Темникова опубликовала совместное фото со своим питомцем

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Российская певица Елена Темникова опубликовала совместный снимок с питомцем по кличке Наоко в собственном Instagram-аккаунте. Звезда рассказала, что кошка породы саванна впервые увидела снег и тут же в него влюбилась.

— Наоко впервые видит снег. И сразу любовь, — написала певица в подписи под фотографией.

Подписчики звезды оценили красоту Наоко, а также ее звездной хозяйки: «Прелесть какая»; «Кааакой красивый котик и очаровательная хозяйка»; «Это гепард?».

Напоминаем что Елена Темникова похвасталась в сентябре коротким видеороликом с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого, по некоторым данным, может превышать один миллион рублей.

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