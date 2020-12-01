Сергей Кузнецов передал свои работы на аукцион в пользу благотворительного фонда

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

1 декабря отмечается Международный день благотворительности. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов передал 25 картин на аукцион в пользу благотворительного фонда.

В стенах аукционного дома «Литфонда» Сергей Кузнецов объявил о передаче своих работ на онлайн-торги. Живописные лоты разыграют 19 декабря. Средства, вырученные в ходе аукциона, будут направлены в пользу благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас».

— Мы давно сотрудничаем с фондом, на него 12–14 лет назад вышла еще моя супруга Ирина, — рассказал «ВМ» Сергей Кузнецов. — В фонде большое внимание уделяется работе с регионами, преподавателями, психологами. «Здесь и сейчас» помогают тем, кто сам работает в сложных проектах — семьям, занимающимся адаптацией детей у приемных родителей. Это не типовой, но очень востребованный, правильный и нужный подход. Особенно в тех моментах, когда кажется, что помощи в конкретном вопросе может не хватить.

Директор фонда «Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская отмечает, что подобная акция проводится впервые.

— Мы работаем 15 лет, и такой серьезный большой благотворительный аукцион организуем впервые, — отмечает она. — Да и подобных лотов в нашем распоряжении никогда не было.

Значительная часть работ Сергея Кузнецова, средства от продажи которых пойдут фонду, посвящена двум любимым городам — Москве и Венеции. Почти каждая акварель представляет какое-то важное для автора событие или место. Например, среди московских зарисовок есть виды парка «Зарядье» и стройки одноименного Концертного зала — в реализацию этих проектов было вложено немало сил главного архитектора столицы. С Венецией связаны воспоминания о кураторстве Российского павильона на архитектурных биеннале и особое личное пристрастие к уникальному городу на воде, заставлявшее приезжать в него много лет подряд и неоднократно рисовать с разных ракурсов затейливые формы церкви Санта Мария делла Салюте, живописную патину на фасаде ренессансного палаццо Малипьеро-Тревизан, сокровища площади Сан Марко и другие архитектурные шедевры. Включены в каталог аукциона и пейзажи с узнаваемыми чертами знаковых мегаполисов — Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Акварели, вдохновленные путешествием по Индии, живо передают колоритную, бурлящую жизнь ее улиц.

— Кто-то говорит, что работ много. Но хочется оказать помощь, которая могла бы стать для проекта весомой, — сказал Сергей Кузнецов. — Залогом успешности акции является масштаб.

На онлайн-аукционе представят также работы финалистов и победителей ежегодного конкурса «АрхиГрафика», в проведении которого Сергей Кузнецов также принимает деятельное участие.

— Такая акция поможет собрать не только пожертвования на помощь детям-сиротам, но и рассказать о том, как работает фонд, какие задачи стоят в благотворительности сейчас, — отмечает Татьяна Тульчинская.

Сам Сергей Кузнецов подчеркивает, что в нынешних условиях работу фонда можно назвать трудоемкой, тяжелой, особенно с учетом грянувшей весной пандемии. Именно поэтому помощь сейчас как никогда нужна.

— В пандемию мы перепугались: многие люди, которые жертвовали, сами оказались в трудной ситуации. Объем пожертвований уменьшился, но значительное сокращение может произойти и в следующем году, — поделилась Татьяна Тульчинская, — ведь многие компании на следующий год урезают расходы, в том числе и на благотворительность.

СПРАВКА

Онлайн-каталог аукциона опубликован по ссылкам:

https://www.litfund.ru/auction/287/

https://bidspirit.com/ui/catalog/auction/litfund/12666/1?lang=ru

Для регистрации на данный аукцион нужно отправить до 19:00 18 декабря заявку в свободной форме, указав ФИО на адрес info@litfund.ru

Торги и онлайн-трансляция 19 декабря в 15:00 на сайтах: www.litfund.ru; www.bidspirit.com

Также принимаются заочные ставки и заявки на телефонный торг до 13:00 19 декабря на сайте аукционного дома и по телефону +7 (495) 7924892.

Обращаем внимание на комиссию аукционного дома (17 процентов от итоговой цены).

С лотами, участвующими в торгах, можно также ознакомиться до 19:00 18 декабря в аукционном доме «Литфонд» по адресу Нижний Кисловский переулок, дом 6, стр. 2, с 11:00 до 20:00 (кроме воскресенья и понедельника).

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