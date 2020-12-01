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Япония выразила протест в связи с размещением на Курилах расчетов ЗРС
Фото: https://pixabay.com/

Япония выразила протест в связи с размещением на Курилах расчетов ЗРС

Юлия Захарова

Внешняя политика

В Японии высказались против боевого дежурства расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 на островах Курильской гряды. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

— Японское правительство заявило протест в связи усилением военных приготовлений российской стороны на северных территориях, повторив, что они неприемлемы и не соответствуют позиции Японии по северным территориям, — отметили в сообщении.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что расчеты ЗРС приступили к боевому дежурству по противовоздушной обороне на Курилах. Задачей системы является прикрытие важных объектов от ударов ряда средств, осуществляющих нападения с воздуха.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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Южные КурилыРоссияЯпония
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