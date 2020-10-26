Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Политолог предсказал ухудшение отношений России и Японии в ближайшее время
Фото: flickr.com/Ubé

Политолог предсказал ухудшение отношений России и Японии в ближайшее время

Олег Сыров

Внешняя политика

После заявления нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга о намерении окончательно решить территориальный вопрос с Россией «о северных территориях», отношения между странами ухудшатся. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев.

— Японский премьер озвучил свои планы. Он собирается действовать. Дело в том, что в Японии тема принадлежности Южных Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — даже не обсуждается. Японцы убеждены, что это их земли. У этой ситуации нет выхода, ее можно сравнить с Карабахом, ни одна сторона от своей позиции не откажется, —пояснил политолог.

Журавлев рассказал, что в Японии может быть только две модели поведения политиков — либо не поднимать вопрос об островах, так как «отменить» его нельзя, это равноценно политическому самоубийству, и активировать отношения с Россией в пользу Японии, либо кричать о том, что «земли Японии должны быть возвращены».

Директор Института региональных проблем высказал мнение о том, что своим выступлением Ёсихидэ Суга привлек к себе сторонников и сделал «задел» для создания «личной» партии. Он сыграл на контрасте, ведь два предшествующих премьера Японии старались болезненную тему не педалировать.

— Суга предстал в образе «спасителя, защитника чаяний народа, который помнит о величии Японии». Это беспроигрышная заявка на политическое лидерство, — добавил эксперт.

Дмитрий Журавлев допустил, что новый премьер Японии действительно сделает озвученные тезисы основой своей внешней политики, что повлечет проблемы в отношениях между Японией и Россией и рост напряженности на Дальнем Востоке.

Журавлев согласился, что от своей неуступчивости Япония многое теряет из того, что могла бы приобрести в партнерстве с Россией. Политолог напомнил, что наши дальневосточные соседи прежде всего не торговцы, а самураи. Они готовы терять в области экономики, но «сохранять собственное лицо», что, по словам эксперта, создает в краткосрочной перспективе иллюзию выигрыша.

Собеседник «Вечерней Москвы» заявил, что без экономической экспансии в соседние регионы Япония не сможет существовать, но проблемы, вызванные своей внешней политикой, японцы ощутят потом, а сейчас «неделимый японский народ занят целостностью великой страны».

Журавлев сказал, что ближайшее время покажет, насколько Токио готов портить отношения с Москвой.

— Будут ли от японцев официальные ноты, или заявления японского премьера останутся товаром для внутреннего потребления? Во втором случае ничего не изменится, мы будем с ними спокойно сотрудничать, как в семидесятые годы, не меняя позиции по Курилам. В случае официальных демаршей будет сложнее, — говорит он.

Политолог добавил, что, возможно, чтобы не увеличивать степень международного напряжения, мы будем «не замечать» риторику Ёсихидэ Суга до тех пор, пока он не обратится к нашему правительству адресно. Он выразил уверенность в том, что позиция России относительно ее территорий останется неизменной: «Ни шагу назад! Ни пяди нашей земли никому не отдадим!»

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

Читайте также: Премьер Армении заявил о вовлеченности Израиля в карабахский конфликт

Южные КурилыРоссияЯпония
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Все мнения
О проекте