Политолог предсказал ухудшение отношений России и Японии в ближайшее время

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После заявления нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга о намерении окончательно решить территориальный вопрос с Россией «о северных территориях», отношения между странами ухудшатся. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев.

— Японский премьер озвучил свои планы. Он собирается действовать. Дело в том, что в Японии тема принадлежности Южных Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — даже не обсуждается. Японцы убеждены, что это их земли. У этой ситуации нет выхода, ее можно сравнить с Карабахом, ни одна сторона от своей позиции не откажется, —пояснил политолог.

Журавлев рассказал, что в Японии может быть только две модели поведения политиков — либо не поднимать вопрос об островах, так как «отменить» его нельзя, это равноценно политическому самоубийству, и активировать отношения с Россией в пользу Японии, либо кричать о том, что «земли Японии должны быть возвращены».

Директор Института региональных проблем высказал мнение о том, что своим выступлением Ёсихидэ Суга привлек к себе сторонников и сделал «задел» для создания «личной» партии. Он сыграл на контрасте, ведь два предшествующих премьера Японии старались болезненную тему не педалировать.

— Суга предстал в образе «спасителя, защитника чаяний народа, который помнит о величии Японии». Это беспроигрышная заявка на политическое лидерство, — добавил эксперт.

Дмитрий Журавлев допустил, что новый премьер Японии действительно сделает озвученные тезисы основой своей внешней политики, что повлечет проблемы в отношениях между Японией и Россией и рост напряженности на Дальнем Востоке.

Журавлев согласился, что от своей неуступчивости Япония многое теряет из того, что могла бы приобрести в партнерстве с Россией. Политолог напомнил, что наши дальневосточные соседи прежде всего не торговцы, а самураи. Они готовы терять в области экономики, но «сохранять собственное лицо», что, по словам эксперта, создает в краткосрочной перспективе иллюзию выигрыша.

Собеседник «Вечерней Москвы» заявил, что без экономической экспансии в соседние регионы Япония не сможет существовать, но проблемы, вызванные своей внешней политикой, японцы ощутят потом, а сейчас «неделимый японский народ занят целостностью великой страны».

Журавлев сказал, что ближайшее время покажет, насколько Токио готов портить отношения с Москвой.

— Будут ли от японцев официальные ноты, или заявления японского премьера останутся товаром для внутреннего потребления? Во втором случае ничего не изменится, мы будем с ними спокойно сотрудничать, как в семидесятые годы, не меняя позиции по Курилам. В случае официальных демаршей будет сложнее, — говорит он.

Политолог добавил, что, возможно, чтобы не увеличивать степень международного напряжения, мы будем «не замечать» риторику Ёсихидэ Суга до тех пор, пока он не обратится к нашему правительству адресно. Он выразил уверенность в том, что позиция России относительно ее территорий останется неизменной: «Ни шагу назад! Ни пяди нашей земли никому не отдадим!»

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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