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Юлия Меньшова объяснила, что для нее значит зависть
Фото: YouTube.com / Agata Muceniece

Юлия Меньшова объяснила, что для нее значит зависть

Захар Чайченко

Звезды

Российская телеведущая Юлия Меньшова поделилась мыслями на тему чувства зависти со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.

— Мне сегодня женщина одна написала, что я старая, и, как ни причешись, годы мне свои уж не скрыть! Я хохотнула, потому что следующее сообщение — прямо встык! — было от некоего мужчины: «Блин, Юля, как же вы хорошо выглядите!» Вселенная, кстати, как я замечаю, вообще часто восстанавливает баланс с изрядной долей юмора, — написала ведущая в подписи под фотографией.

Меньшова добавила, что не считает зависть плохим чувством. По ее мнению, зависть — это скрытое сравнение. Люди, живущие в мегаполисе, постоянно сравнивают себя с более богатыми, более успешными персонами. Телеведущая призналась, что часто подвергается этому чувству. Тем не менее зависть не «режет крылья» Меньшовой, а провоцирует на вопросы: «А чего именно я так хочу? Чего же мне не хватает?», помогая ей найти жизненные ориентиры и потребности.

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