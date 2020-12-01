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«Практически не изменилась»: Юлия Савичева удивила подписчиков своей детской фотографией
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Практически не изменилась»: Юлия Савичева удивила подписчиков своей детской фотографией

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Юлия Савичева показала свой детский снимок в Instagram-аккаунте. На двух фотографиях певица показана в наши дни и в раннем детстве. Таким образом артистка предложила подписчикам сравнить ее внешность в разные годы.

— Помните рубрику сравнения детских фотографий? Так вот, она продолжается. Совершенно случайным образом моя помощница заметила, что недавняя фотография идентична той, которая была сделала 30 лет назад! Вот такое удивительное совпадение получилось. Ну что, сильно изменилась, — спросила звезда у своих подписчиков.

Поклонники артистки сравнили обе фотографии и отметили, что Савичева в детстве была такой же красивой, как и сейчас: «Вообще практически не изменилась»; «Ангелочек»; «Вот та самая маленькая девочка, которая живет у тебя внутри»; «Юлька-красотулька».

Ранее Юлия Савичева объяснила поклонникам, почему люди не любят артистов, которые жалуются на безденежье в период пандемии коронавируса.

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звездыЮлия Савичевадетский снимок
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