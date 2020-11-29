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«Странное время»: Савичева объяснила, почему не любят звезд, жалующихся на безденежье
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Странное время»: Савичева объяснила, почему не любят звезд, жалующихся на безденежье

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская исполнительница Юлия Савичева объяснила поклонникам, почему люди не любят артистов, которые жалуются на безденежье в период пандемии коронавируса. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам звезды, она понимает своих коллег, попавших в непростую ситуацию. Также певица видит, что многие попали в тяжелую ситуацию, в том числе представители таких профессий, как сварщики, инженеры и многих других.

Как отметила Савичева, некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса неосознанно подливают масла в огонь, рассказывая в интервью о коврах в прихожей стоимостью годовой зарплаты дальнобойщика.

— Грустно от того, что кажется, мы и так разобщенные, как бы отдаляемся еще больше, хотя в такое непростое время должно же быть все наоборот? Ведь это моя работа — сближать людей, дарить эмоции и хотя бы ненадолго отвлекать от насущных проблем. А как это делать сейчас, в такое странное время? — написала певица.

Ранее представитель певицы Софии Ротару раскрыл гонорары звезд во время пандемии коронавируса.

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звездыЮлия Савичевапандемия
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