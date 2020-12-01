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Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил посадку на Луну
Фото: pixabay.com

Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил посадку на Луну

Юлия Захарова

В мире

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно приземлился на поверхности Луны. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение программы КНР по изучению спутника Земли.

Посадка состоялась в 23:11 (18:11 по московскому времени). Камера на модуле сфотографировала местность.

Данная попытка стала для Китая третьей, в рамках которой зонд мягко приземлился на Луну. После посадки аппарат проверил работу приборов, развернул солнечные батареи и направил антенну.

В ближайшее время зонд соберет лунный грунт и загрузит в контейнер, который аппарат доставит для исследования на Землю.

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