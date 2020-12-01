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Сергей Собянин назначил заместителей префектов ЗАО и СВАО
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назначил заместителей префектов ЗАО и СВАО

Вероника Кузьминова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новых первого заместителя префекта Западного административного округа (ЗАО) и заместителя префекта Северо-восточного административного округа (СВАО). Об этом говорится в распоряжениях главы города.

Должность первого заместителя префекта ЗАО получил Виктор Куцев. С ним заключен контракт на пять лет, но не превышающий срок полномочий действующего мэра. В СВАО назначена Светлана Куревлева. Она будет работать в префектуре три года, говорится в документе.

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