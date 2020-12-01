Сергей Собянин назначил заместителей префектов ЗАО и СВАО

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новых первого заместителя префекта Западного административного округа (ЗАО) и заместителя префекта Северо-восточного административного округа (СВАО). Об этом говорится в распоряжениях главы города.

Должность первого заместителя префекта ЗАО получил Виктор Куцев. С ним заключен контракт на пять лет, но не превышающий срок полномочий действующего мэра. В СВАО назначена Светлана Куревлева. Она будет работать в префектуре три года, говорится в документе.

Читайте также: Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента здравоохранения Москвы