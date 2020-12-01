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МИД РФ сообщил о подрыве автомобиля российского посольства в Кабуле
Фото: www.facebook.com / MIDRussia / Официальная группа МИД РФ в Facebook

МИД РФ сообщил о подрыве автомобиля российского посольства в Кабуле

Юлия Захарова

Происшествия

Автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. Об этом во вторник, 1 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Первого декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию, — отметила она.

По ее словам, предварительно, теракт был направлен на автомобиль, в котором находились афганские военнослужащие, он следовал перед машиной с дипломатами. Тем не менее МИД не исключает, что объектом атаки могли стать и граждане РФ.

В связи с инцидентом Москва потребовала организовать тщательное расследование и установить подробности и обстоятельства случившегося. Российское посольство в Кабуле реализует ряд мероприятий, которые повысят защиту персонала и объектов диппредставительства, говорится на официальном сайте МИД.

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подрывМИД РФАфганистан
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