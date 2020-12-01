Кальянную на Алтуфьевском шоссе закрыли из-за нарушения мер против COVID-19

Фото: Волков Павел

Алтуфьевское шоссе, д. 70, корп. 1 Карта всех событий

Кальянную, которая находится на Алтуфьевском шоссе в Москве, закрыли из-за выявленных нарушений мер эпидемиологической безопасности. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора во вторник, 1 декабря.

Владельцы заведения в обход запрета предоставляли услуги курения кальяна.

— Кроме этого в кальянной не проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, — говорится на сайте управления.

В кальянной не контролировали социальную дистанцию посетителей, не инструктировали сотрудников по правилам защиты от инфекции, а также не сделали запас дезинфицирующих средств на пять дней.

В отношении индивидуального предпринимателя, который владеет кальянной, составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Бутырский районный суд принял решение приостановить деятельность заведения на 90 суток.

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