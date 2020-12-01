Человек пострадал при пожаре в квартире дома столичного района Теплый Стан
Теплый Стан, д. 15, корп. 2Карта всех событий
Человек пострадал в огне, который появился в квартиру жилого дома на улице Теплый Стан. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в девятиэтажке. Огонь появился в квартире на шестом этаже.
— Из горящей квартиры спасен человек. В результате инцидента пострадал один человек, — уточнил источник агентства.
Площадь пожара составила пять квадратных метров.
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