Человек пострадал при пожаре в квартире дома столичного района Теплый Стан

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Теплый Стан, д. 15, корп. 2 Карта всех событий

Человек пострадал в огне, который появился в квартиру жилого дома на улице Теплый Стан. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в девятиэтажке. Огонь появился в квартире на шестом этаже.

— Из горящей квартиры спасен человек. В результате инцидента пострадал один человек, — уточнил источник агентства.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.

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