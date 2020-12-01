Таксист получил условный срок за избиение водителя скорой помощи в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бабушкинский районный суд признал виновным в причинении насильственных действий таксиста, который ударил водителя столичной скорой помощи. Об этом сообщила «Вечерней Москве» пресс-служба суда.

— Управляя автомобилем такси и следуя по Ярославскому шоссе в Москве, намеренно воспрепятствовал проезду автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми маяками, несмотря на неоднократные требования водителя скорой освободить проезд, — рассказали в пресс-службе суда.

Там уточнили, что итогом конфликта стали насильственные действия со стороны таксиста. С помощью рукояти хозяйственного ножа, как сообщили в суде, мужчина начал бить водителя по голове. Подсудимый вину не признал. По его словам, водитель скорой «вел себя агрессивно, превосходил его в габаритах».

Суд приговорил таксиста к двум годам лишения свободы условно и назначил ему три года испытательного срока.

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