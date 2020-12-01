Пилотную программу льготной ипотеки на частные дома запустили в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пилотная программа льготной ипотеки на частные дома для молодежи стартовала в России. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в компании «Дом.РФ».

— С сегодняшнего дня в России официально заработала пилотная программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми. Ранее ее запуск анонсировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, — говорится на официальном сайте компании.

Объем кредитов, которые выделят гражданам в рамках программы, составит 2,2 миллиарда рублей. На субсидии направят 300 миллионов.

Уточняется, что желающие смогут взять ипотечный кредит по ставке от 6,1 процента. Максимальная сумма составит 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах лимит будет ограничен шестью миллионами.

Предельный срок, на который можно будет оформить кредит, составит 20 лет. При этом гражданам нужно будет внести первоначальный взнос в размере как минимум 20 процентов от общей суммы жилья.

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