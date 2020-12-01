Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский зоопарк подарил угощение белому медведю Врангелю на 30-летие 
Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Московского зоопарка

Московский зоопарк подарил угощение белому медведю Врангелю на 30-летие 

Вероника Кузьминова

Город

Белый медведь по кличке Врангель из Московского зоопарка получил сладкий подарок в честь своего 30-летия. Об этом сообщили в столичном зоосаде.

— Честно признаться, мы не можем знать конкретную дату его рождения. Врангель в раннем детстве остался сиротой и был спасен моряками в окрестностях одноименного острова. Вскоре он переехал к нам. Так как наш медведь прибыл к нам из природы, то мы решили отметить его юбилей в Международный день берлоги, — говорится в сообщении Московского зоопарка в Facebook.

Там уточнили, что именно в этот период у медведиц появляется потомство. К круглой дате Врангелю приготовили сладкое угощение. Надпись «30 лет» сотрудники зоопарка выложили с помощью черничного варенья и брусники. Ее медведь смог слизать со снежной горки. Также Врангель угостился фруктово-мясным «тортиком» и арбузом.

Читайте также: Столичным жителям рассказали, как Московский зоопарк встречает зимний сезон

Московский зоопаркживотныебелый медведь
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте