Московский зоопарк подарил угощение белому медведю Врангелю на 30-летие 

Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Московского зоопарка

Белый медведь по кличке Врангель из Московского зоопарка получил сладкий подарок в честь своего 30-летия. Об этом сообщили в столичном зоосаде.

— Честно признаться, мы не можем знать конкретную дату его рождения. Врангель в раннем детстве остался сиротой и был спасен моряками в окрестностях одноименного острова. Вскоре он переехал к нам. Так как наш медведь прибыл к нам из природы, то мы решили отметить его юбилей в Международный день берлоги, — говорится в сообщении Московского зоопарка в Facebook.

Там уточнили, что именно в этот период у медведиц появляется потомство. К круглой дате Врангелю приготовили сладкое угощение. Надпись «30 лет» сотрудники зоопарка выложили с помощью черничного варенья и брусники. Ее медведь смог слизать со снежной горки. Также Врангель угостился фруктово-мясным «тортиком» и арбузом.

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