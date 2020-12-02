«Перфекционист и самоедка»: Зара рассказала, как справляется с нервами на сцене

Фото: Из личного архива Зары

Певица Зара рассказала, что перед выступлением на публике каждый раз очень волнуется, поскольку настроена на наилучший результат по принципу «или делать по высшему разряду, или никак».

Отвечая в своем Instagram на вопрос о способах справиться с волнением, звезда призналась, что каждый выход на сцену для нее — как первый, поскольку певица чувствует ответственность перед зрителями и своей командой.

Однако услышать аплодисменты после выступления и увидеть добрые отзывы для Зары, по ее словам, большое счастье.

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