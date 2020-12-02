«Перфекционист и самоедка»: Зара рассказала, как справляется с нервами на сцене
Певица Зара рассказала, что перед выступлением на публике каждый раз очень волнуется, поскольку настроена на наилучший результат по принципу «или делать по высшему разряду, или никак».
Отвечая в своем Instagram на вопрос о способах справиться с волнением, звезда призналась, что каждый выход на сцену для нее — как первый, поскольку певица чувствует ответственность перед зрителями и своей командой.
Однако услышать аплодисменты после выступления и увидеть добрые отзывы для Зары, по ее словам, большое счастье.
Ранее психологи объяснили, как поднять новогоднее настроение в период пандемии.
Читайте также: Столичные психологи рассказали, как принять верное решение