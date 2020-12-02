Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Перфекционист и самоедка»: Зара рассказала, как справляется с нервами на сцене
Фото: Из личного архива Зары

«Перфекционист и самоедка»: Зара рассказала, как справляется с нервами на сцене

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица Зара рассказала, что перед выступлением на публике каждый раз очень волнуется, поскольку настроена на наилучший результат по принципу «или делать по высшему разряду, или никак».

Отвечая в своем Instagram на вопрос о способах справиться с волнением, звезда призналась, что каждый выход на сцену для нее — как первый, поскольку певица чувствует ответственность перед зрителями и своей командой.

Однако услышать аплодисменты после выступления и увидеть добрые отзывы для Зары, по ее словам, большое счастье.

Ранее психологи объяснили, как поднять новогоднее настроение в период пандемии.

Читайте также: Столичные психологи рассказали, как принять верное решение

концерты и выступлениянервыпевица Зара
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте