Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Звезда «Папиных дочек» посочувствовала лишившимся заработка артистам
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Звезда «Папиных дочек» посочувствовала лишившимся заработка артистам

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в телесериале «Папины дочки», опубликовала слова поддержки в адрес артистов и работников сцены, которые лишились заработков из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В своем Instagram звезда отметила, что многие представители театра, сферы развлечений и музыкальных представлений лишены возможности зарабатывать. При этом если часть артистов может работать удаленно, то работники сцены этого сделать не могут.

Арзамасова также напомнила, что декабрь кормил целый год многие артистические семьи, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Актриса подчеркнула, что у нее самой с заработками «все в порядке», поэтому не следует воспринимать ее слова как личные жалобы.

Ранее певец Валерий Меладзе вновь пожаловался на запрет новогодних выступлений. Музыкант рассказал, насколько важны корпоративы и звездные номера на праздничных мероприятиях.

По словам исполнителя, индустрия развлечений терпит огромные убытки из-за ограничений, связанных с инфекцией. Певец утверждает, что сфера шоу-бизнеса лишилась 95 процентов прибыли.

Читайте также: «Ему легко рассуждать»: Садальский отреагировал на слова Боярского о заработке артистов

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хватит плакаться, господа артисты!

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

Легендарный поэт Илья Резник резко осадил звезд, жалующихся на отсутствие концертов и, как следствие, доходов. «Плакаться им не стоит. Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины; какие у них были гонорары на корпоративах» (далее…).

Лиза Арзамасовауровень заработкаНовый год
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте