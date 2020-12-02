Звезда «Папиных дочек» посочувствовала лишившимся заработка артистам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в телесериале «Папины дочки», опубликовала слова поддержки в адрес артистов и работников сцены, которые лишились заработков из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В своем Instagram звезда отметила, что многие представители театра, сферы развлечений и музыкальных представлений лишены возможности зарабатывать. При этом если часть артистов может работать удаленно, то работники сцены этого сделать не могут.

Арзамасова также напомнила, что декабрь кормил целый год многие артистические семьи, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Актриса подчеркнула, что у нее самой с заработками «все в порядке», поэтому не следует воспринимать ее слова как личные жалобы.

Ранее певец Валерий Меладзе вновь пожаловался на запрет новогодних выступлений. Музыкант рассказал, насколько важны корпоративы и звездные номера на праздничных мероприятиях.

По словам исполнителя, индустрия развлечений терпит огромные убытки из-за ограничений, связанных с инфекцией. Певец утверждает, что сфера шоу-бизнеса лишилась 95 процентов прибыли.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хватит плакаться, господа артисты!

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

Легендарный поэт Илья Резник резко осадил звезд, жалующихся на отсутствие концертов и, как следствие, доходов. «Плакаться им не стоит. Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины; какие у них были гонорары на корпоративах» (далее…).