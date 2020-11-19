«Ему легко рассуждать»: Садальский отреагировал на слова Боярского о заработке артистов

Фото: YouTube.com / Стас Садальский

Российский актер Станислав Садальский отреагировал на слова коллеги по цеху Михаила Боярского о высказывании, что при отсутствии источников заработка в период пандемии артистам следует найти работу, чтобы прокормить семью.

— Боярский, который призвал всех мужчин-артистов идти работать в другие отрасли, прав. Артист не имеет права жаловаться. Если артист не умеет зарабатывать, то он не артист, — прокомментировал Садальский.

Тем не менее Садальский разошелся с позицией Боярского по отношению к провинциальным и менее известным собратьям по профессии. Актер уверен в том, что им действительно нужна поддержка. Кроме того, Садальский сделал выпад в адрес самого Боярского, сказав, что у артиста есть «прикрытие» в виде миллиардного состояния его сына-депутата.

— У Боярского сын — миллиардер, которого он пристроил, поэтому ему легко рассуждать. Включил в свое время питерские связи, — подчеркнул актер.

Сам Боярский не стал реагировать на заявления Садальского, рассказав о том, что ему равнодушны слова коллег по ремеслу, сообщает «Телепрограмма».

Напоминаем, что ранее российский актер Михаил Боярский осудил звезд отечественной эстрады, желающих получить поддержку от государства на фоне COVID-19, посоветовав им искать другие способы заработка в нелегкий период пандемии. По словам артиста, им должно быть стыдно за подобные требования.

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