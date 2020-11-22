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«Мы даем эмоции»: Меладзе вновь пожаловался на запрет новогодних выступлений
Фото: Пресс-служба Валерия Меладзе

«Мы даем эмоции»: Меладзе вновь пожаловался на запрет новогодних выступлений

Захар Чайченко

Звезды

Российский певец Валерий Меладзе вновь пожаловался на запрет новогодних выступлений. Музыкант рассказал, насколько важны корпоративы и звездные номера на праздничных мероприятиях.

По мнению артиста, частные выступления созданы для того, чтобы подзаряжать людей в перерыве между рабочей рутиной и отдыхом.

— На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом. Мы даем людям эмоции, положительные эмоции. Мы «озвучиваем» их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили: «Под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья», — сообщил Меладзе.

По словам исполнителя, индустрия развлечений терпит огромные убытки из-за ограничений, связанных с инфекцией. Певец утверждает, что сфера шоу-бизнеса лишилась 95 процентов прибыли. Кроме того, певец пожаловался на отсутствие работы и занятости у популярных и не очень популярных артистов в эфире интервью в рамках YouTube-шоу «Личные связи».

Напоминаем, что пандемия инфекции COVID-19 отрицательно сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу.

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