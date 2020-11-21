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«Зиверт — не певица, Моргенштерн — не артист»: Соседов объяснил протест россиян против «огоньков»
Фото: instagram.com/_zivert

«Зиверт — не певица, Моргенштерн — не артист»: Соседов объяснил протест россиян против «огоньков»

Наталия Белова

Культура

«Новогодние огоньки» стали абсолютно неинтересны большинству зрителей, поскольку сегодня не осталось ни качественных артистов, ни качественных песен. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Исследовательский центр SuperJob.ru провел опрос и выяснил, что почти 40 процентов россиян не планируют смотреть «Новогодний огонек», телевизор же в главную ночь года будет работать только у 44 процентов наших соотечественников.

— Для меня совершенно неудивительно, что «Новогодние огоньки» перестали вызывать интерес у зрителей, — заметил критик. — Это ведь совсем не то, что было раньше, — они не музыкальные, не художественные, а просто шумные и тусовочные. Вспомните за последние 20 лет хотя бы одну песню, которая ушла бы в народ и стала любимой, как «Без меня тебе, любимый мой», «Что это сердце сильно так бьется», «Утро туманное» — перечислять можно бесконечно. Эти песни ждали, и они были великолепны, как и все вечера — очень высокого качества, поставленные разными режиссерами, но со своими сценариями, концепциями. Всегда были выступления потрясающих артистов, причем участие принимали не только певцы, но и замечательные актеры.

«Зиверт — не певица, Моргенштерн — не артист»: Соседов объяснил протест россиян против «огоньков»Фото: instagram.com/morgen_shtern

«Огоньки», по словам Соседова, начали вырождаться в конце 90-х. В начале десятилетия организаторы еще пытались придерживаться старых традиций, несмотря на то, что это была уже новая Россия — «вымывались» танцы, ушли романсы, актеры, если и появлялись, то просто произносили тосты. Но были песни.

— Вспомните «Хуторянку» — ее до сих пор все поют, или «Сильную женщину», которая стала хитом. А потом, к началу нулевых, все выродилось, и пошли потоком просто наборы песен. Необязательно новогодних, но с пышным антуражем — все ушло в форму. А песен нет. Но пышно. Краны крутятся, а слушать нечего. И публике надоело, люди писали письма, но что толку — они никому не нужны, песен как не было, так и нет, стало только хуже в плане музыки. Дошло до того, что «огонек» снимали часа на два, а остальное забивали отснятым материалом, и никто не понимал разницы между старым и новым, люди просто ничего не запоминали, что поет и пел условный Меладзе — это никому не интересно. Спели и забыли. А музыка перестала быть событием в новогоднюю ночь, превратившись просто в обычный фон.

«Зиверт — не певица, Моргенштерн — не артист»: Соседов объяснил протест россиян против «огоньков»Фото: YouTube.com / ТО Gazgolder

Раньше говорили, что из песен ушла поэзия, остались одни тексты. Теперь, по мнению Соседова, закончились и тексты — остался только набор слов:

— Текст — некая законченная мысль, сумма фраз. Что мы слышим сегодня? «Остановите, Вите надо выйти», «Бежала босая, косая» — полная бессмыслица. Даже музыкально все это неинтересно и вторично. Ну и кому сдались такие «огоньки»? Я бы на месте каналов не тратил деньги на подобную лабуду, а вложил бы их в другие проекты. Сегодня, конечно, хороший «Новогодний огонек» сделать катастрофически сложно — нет материала, нет певцов. Зиверт — это не певица, Моргенштерн — это не артист, Баста — это для бедных. Да я даже имен их уже не запоминаю, нет мастеров, нет исполнителей. Просто кто-то что-то поет.

И все же попытаться спасти один из символов новогодней ночи, как считает критик, можно — для этого необходима комплексная работа, заказ песен у талантливых композиторов, сотрудничество с настоящими, профессиональными артистами и грамотный их отбор. Только работая точечно, кропотливо создавая качественный контент, можно добиться изменения статистики.

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