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Названа опасность услуги автоплатежа на мобильном телефоне
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Названа опасность услуги автоплатежа на мобильном телефоне

Вероника Кузьминова

Общество

Услуга автоплатеж, которую предлагают многие мобильные операторы, может принести пользователю проблемы, вплоть до обмана мошенниками. Об этом заявила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

По ее словам, с автоплатежом можно накопить долг, если заранее не посмотреть, на какой счет уходят деньги. Насибулина уточнила, что бывают случаи, когда реквизиты указаны неправильно, и деньги со счета абонента в качестве погашения долга автоплатежа уходят в неизвестном направлении, но не оплачивают услугу. Также при подключении услуги автоплатежа есть вероятность стать жертвой мошенников.

— Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, — цитирует Насибулину РИА Новости.

Аналитик-исследователь посоветовала не отключать оповещения от банка для того, чтобы контролировать списания. Также, по мнению Насибулиной, важно периодически запрашивать детализацию своего счета.

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