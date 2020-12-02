Названа опасность услуги автоплатежа на мобильном телефоне

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Услуга автоплатеж, которую предлагают многие мобильные операторы, может принести пользователю проблемы, вплоть до обмана мошенниками. Об этом заявила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

По ее словам, с автоплатежом можно накопить долг, если заранее не посмотреть, на какой счет уходят деньги. Насибулина уточнила, что бывают случаи, когда реквизиты указаны неправильно, и деньги со счета абонента в качестве погашения долга автоплатежа уходят в неизвестном направлении, но не оплачивают услугу. Также при подключении услуги автоплатежа есть вероятность стать жертвой мошенников.

— Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, — цитирует Насибулину РИА Новости.

Аналитик-исследователь посоветовала не отключать оповещения от банка для того, чтобы контролировать списания. Также, по мнению Насибулиной, важно периодически запрашивать детализацию своего счета.

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