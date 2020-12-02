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Выпускники «Московского акселератора» привлекли 140 миллионов рублей инвестиций
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Выпускники «Московского акселератора» привлекли 140 миллионов рублей инвестиций

Вероника Кузьминова

Город

Выпускники программы поддержки малого бизнеса «Московский акселератор», которая была запущена год назад, привлекли порядка 140 миллионов рублей инвестиций. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Выпускниками первых треков «Московского акселератора» стали представители более чем 100 технологических компаний. Благодаря экспертной поддержке и кропотливой работе над улучшением своих продуктов они уже смогли привлечь свыше 140 миллионов рублей инвестиций, — приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

По ее словам, за год предприниматели подали более двух тысяч заявок на участие в акселераторе, что говорит о популярности программы. Первый трек проекта — «Цифровые сервисы» — завершился весной. Второй трек был посвящен биомедицинским технологиям и назывался Biomedtech.

Осенью начали работу еще два трека. До 28 декабря можно подать заявку на участие в новом треке — Buildtech. Он подойдет для проектов в области строительных технологий.

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бизнесНаталья Сергунина«Московский акселератор»
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