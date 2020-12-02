Выпускники «Московского акселератора» привлекли 140 миллионов рублей инвестиций

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Выпускники программы поддержки малого бизнеса «Московский акселератор», которая была запущена год назад, привлекли порядка 140 миллионов рублей инвестиций. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Выпускниками первых треков «Московского акселератора» стали представители более чем 100 технологических компаний. Благодаря экспертной поддержке и кропотливой работе над улучшением своих продуктов они уже смогли привлечь свыше 140 миллионов рублей инвестиций, — приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

По ее словам, за год предприниматели подали более двух тысяч заявок на участие в акселераторе, что говорит о популярности программы. Первый трек проекта — «Цифровые сервисы» — завершился весной. Второй трек был посвящен биомедицинским технологиям и назывался Biomedtech.

Осенью начали работу еще два трека. До 28 декабря можно подать заявку на участие в новом треке — Buildtech. Он подойдет для проектов в области строительных технологий.

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