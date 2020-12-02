Москвичей пригласили на онлайн-прогулки по районам за Садовым кольцом

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Куркино Карта всех событий

Жители Москвы смогут посмотреть виртуальные экскурсии по районам города, которые находятся за пределами Садового кольца. Портал «Узнай Москву» запустил серию онлайн-прогулок.

— У каждого из районов Москвы есть свои особенности, о которых стоит узнать. В этом поможет совместный проект портала «Узнай Москву» и программы Мэра Москвы «Мой район», который предлагает цикл материалов об интересных местах города. Первые из них расскажут о двух самобытных районах — Преображенском и Куркине, — заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса в Департаменте информационных технологий Сергей Шакрыл.

Маршрут по району Преображенское состоит из 10 исторических мест. Например, к ним относятся Черкизовский парк со старейшим искусственным водоемом, памятник Преображенскому полку, Дворец на Яузе и особняк купца Носова. Последний объект — один из немногих сохранившихся в Москве памятников деревянного модерна.

В Куркине зрители увидят природный парк «Долина реки Сходни», который также называют «московской Швейцарией», скульптуру «Влюбленные улитки», а также парки «Пальмира» и «Четыре стихии». Вскоре на портале появится еще 11 городских маршрутов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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