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Платформа #Москвастобой покажет виртуальную экскурсию по квартире Булгакова 
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Платформа #Москвастобой покажет виртуальную экскурсию по квартире Булгакова 

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Большая Садовая улица, 10 Карта всех событий

Москвичей пригласили виртуально посетить Музей Михаила Булгакова, в котором сохранены предметы быта и обстановка квартиры писателя. Онлайн-экскурсия появилась на платформе #Москвастобой.

Зрителям покажут основную экспозицию музея на Большой Садовой улице. Также все желающие смогут увидеть синий кабинет, который воссоздали по воспоминаниям родственников Булгакова. Изначально эта комната находилась в квартире писателя в здании в Нащокинском переулке, но потом это здание разрушили.

Также зрители познакомятся с коммунальной квартирой, в которой жил Булгаков в период с 1921 по 1924 год. После смерти писателя в его жилище осталось пианино, которое зрители экскурсии тоже смогут увидеть, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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