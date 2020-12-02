Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Королева с Тарзаном разозлили фанатов снимками с отдыха за границей
Фото: instagram.com/koroleva__star

Королева с Тарзаном разозлили фанатов снимками с отдыха за границей

Ростислав Зубков

Звезды

Эстрадная певица Наташа Королева уехала вместе с мужем Тарзаном (Сергеем Глушко) на отдых в Занзибар. До этого оскандалившийся танцор жаловался на безденежье.

Как заметили подписчики пары, в их аккаунтах в соцсетях появились посты с курорта, содержащие одинаковые подписи. Так, на фото Королева позирует спиной к камере, прикрываясь зонтиком на фоне океана и пляжа, а публикация сопровождена словами: «Я улетела! Но обещала вернуться!».

Незадолго до этого супруг артистки также выложил снимок с отдыха с аналогичной подписью, но поначалу фанаты посчитали, что фотография архивная. Тарзан и раньше был в Танзании, причем без жены, припоминают пользователи интернета.

Однако с новым постом Королевой стало ясно, что звезды действительно находятся за границей в настоящее время, хотя еще совсем недавно танцор жаловался на финансовые трудности. Такой парадокс озадачил и разозлил поклонников:

— В стране пандемия, а им веселье. Пир во время чумы! — гневно пишет один из юзеров.

— Вот и заработали, — заключил еще один пользователь, намекая на скандал с неверностью Тарзана.

— Что, деньжата лишние появились? — саркастично удивляется третий фолловер.

Напомним, ранее стало известно, что между Тарзаном и его супругой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки.

Позже артистка обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее танцор в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Читайте также: СМИ: Тарзан рассказал о видео, на котором он изменяет Королевой с двумя девушками

отдыхНаташа КоролеваТарзан
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте