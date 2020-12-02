Королева с Тарзаном разозлили фанатов снимками с отдыха за границей

Фото: instagram.com/koroleva__star

Эстрадная певица Наташа Королева уехала вместе с мужем Тарзаном (Сергеем Глушко) на отдых в Занзибар. До этого оскандалившийся танцор жаловался на безденежье.

Как заметили подписчики пары, в их аккаунтах в соцсетях появились посты с курорта, содержащие одинаковые подписи. Так, на фото Королева позирует спиной к камере, прикрываясь зонтиком на фоне океана и пляжа, а публикация сопровождена словами: «Я улетела! Но обещала вернуться!».

Незадолго до этого супруг артистки также выложил снимок с отдыха с аналогичной подписью, но поначалу фанаты посчитали, что фотография архивная. Тарзан и раньше был в Танзании, причем без жены, припоминают пользователи интернета.

Однако с новым постом Королевой стало ясно, что звезды действительно находятся за границей в настоящее время, хотя еще совсем недавно танцор жаловался на финансовые трудности. Такой парадокс озадачил и разозлил поклонников:

— В стране пандемия, а им веселье. Пир во время чумы! — гневно пишет один из юзеров.

— Вот и заработали, — заключил еще один пользователь, намекая на скандал с неверностью Тарзана.

— Что, деньжата лишние появились? — саркастично удивляется третий фолловер.

Напомним, ранее стало известно, что между Тарзаном и его супругой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки.

Позже артистка обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее танцор в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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