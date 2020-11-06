СМИ: Тарзан рассказал о видео, на котором он изменяет Королевой с двумя девушками

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Известный танцор Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко — прим. «ВМ») пожаловался следователям на шантаж со стороны неизвестных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артист рассказал следствию, что до него дошли слухи о существовании видеозаписи, на которой он якобы изменяет своей супруге, певице Наташе Королевой, с двумя любовницами. Тарзан утверждает, что кто-то хочет продать пикантный ролик, тем самым шантажируя танцора.

К следователям Глушко приходит не в первый раз: если сначала расследовалось дело о краже драгоценностей у его жены, то теперь наряду с этим проводится доследственная проверка на предмет наличия преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Предварительно известно, что в ночь, когда квартиру Королевой и Тарзана обокрали, последний находился в апартаментах с девушкой по имени Анастасия Шульженко. По последним данным, с ними также была подруга Шульженко.

Напомним, между Тарзаном и Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже артистка обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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