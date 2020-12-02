Трамп прокомментировал слухи о том, что его помилование могли «купить»

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Сообщения СМИ о том, что американские власти расследуют возможность получить президентское помилование за взятку, являются вымыслом. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях.

— Расследование о помиловании — это фейковая новость, — написал глава Белого дома в Twitter.

Тем самым он опроверг слухи о том, что через его администрацию можно передать деньги, чтобы выкупить президентское помилование обвиненных в совершении преступлений.

Напомним, во вторник, 1 декабря, были рассекречены документы, согласно которым существует коррупционная схема «взятка в обмен на помилование». По предварительной информации, ее суть заключалась в том, что помилования лидера страны или отсрочки приговора можно добиться за счет «существенного политического взноса».

Все имена, фигурирующие в расследовании, скрыты. Федеральные прокуроры, как утверждалось, получили от судьи доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные с этой схемой.

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