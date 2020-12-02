«Увидимся через четыре года»: Трамп намекнул на новое выдвижение в президенты

Фото: facebook.com / The White House

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может баллотироваться на главный руководящий пост в стране еще раз, если ему не удастся усидеть в кресле главы государства сейчас. Об этом политик заявил в ходе своего выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.

На встрече со сторонниками Трамп отметил, что считает прошедшие четыре года своего президентства «прекрасными». При этом он намерен «сделать еще четыре года», намекая на то, что не хочет признавать поражение перед демократом Джо Байденом, которого СМИ уже «избрали» главой Белого дома.

— Если нет, увидимся с вами через четыре года, — цитирует Politico Трампа, рассказавшего о планах на случай своего проигрыша в выборах-2020.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

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