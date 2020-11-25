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Трамп снова заявил, что выиграл президентские выборы
Дональд Трамп отметил, что легко выиграл выборы / Фото: youtube.com / The Sun

Трамп снова заявил, что выиграл президентские выборы

Юлия Курганова

В мире

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опять заявил, что выиграл выборы у кандидата от демократов Джо Байдена.

Он отметил, что Демократическая партия использовала всевозможные махинации, но это ей не помогло, и он, Трамп, смог легко выиграть выборы.

— Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом… Эти выборы были сфальсифицированы, мы не можем этого позволить, — сказал американский лидер во время выступления на слушаниях в Пенсильвании, передает РИА Новости.

Ранее Байден пообещал не проводить расследование против Трампа.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги. В свою очередь демократ заявил, что «выборы завершились».

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: Байден пообещал отменить ряд законов Трампа в первые 100 дней президентства

выборыДжо БайденДональд Трамп
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