Байден пообещал отменить ряд законов Трампа в первые 100 дней президентства

Фото: instagram.com/JoeBiden

В первые 100 дней своего президентства американский политик Джо Байден намерен отменить ряд указов своего предшественника Дональда Трампа, который пока остается действующим главой Белого дома. О своих планах Байден, объявивший себя победителем на выборах на пост главы государства, рассказал по ТВ.

— Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек, — отметил он в интервью NBC.

Также демократ пообещал упразднить ряд инициатив, принятых Трампом. По мнению Байдена, эти законы навредили климату и здоровью людей. Речь идет, в частности, о метане и еще «целом ряде вещей, которые президент сделал».

Ранее Байден пообещал не проводить расследование против Трампа.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги. В свою очередь демократ заявил, что «выборы завершились».

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: Обещанное выступление Трампа с заявлением заняло меньше минуты