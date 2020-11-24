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Обещанное выступление Трампа с заявлением заняло меньше минуты
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Обещанное выступление Трампа с заявлением заняло меньше минуты

Ростислав Зубков

В мире

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшее время выступит с обращением. Об этом Белый дом сообщил во вторник, 24 ноября.

Известно, что заявление действующего лидера США было назначено на 12:30 по местному времени (20:30 по Москве — прим. «ВМ»), однако о нем информировали всего за несколько минут до предполагаемого начала. Глава Белого дома, судя по всему, немного задерживается.

Вскоре Трамп все же вышел к прессе и единственное, о чем он сказал, было:

— Хочу поздравить народ нашей страны… индекс DJIA (промышленный индекс Доу Джонса, один из старейших американских фондовых индексов — прим. «ВМ») достиг 30 тысяч. Это высочайший уровень в истории.

Далее он назвал этот показатель «священной цифрой», после чего выразил удовлетворение по поводу новостей о разработке вакцины от коронавируса и удалился. Все вопросы журналистов политик оставил без внимания. Его выступление заняло меньше минуты.

При этом за последние сутки три ключевых в американских выборах штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — официально подтвердили победу Джо Байдена по итогам волеизъявления. Сам демократ заявил в своем Twitter-аккаунте, что «выборы завершились».

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги.

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: «Просчитали риски»: политолог объяснил, почему Трамп решился передать власть Байдену

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