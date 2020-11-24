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Власти Пенсильвании утвердили победу Джо Байдена в штате
Фото: flickr.com / Phil Roeder

Власти Пенсильвании утвердили победу Джо Байдена в штате

Ростислав Зубков

В мире

Власти Пенсильвании — ключевого в контексте выборов президента США штата — официально утвердили итоги волеизъявления. В результате победу одержал демократ Джо Байден.

— Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики достаются Джо Байдену и Камале Харрис, — написал губернатор штата Том Вулф на своей странице в Twitter.

Так, главный соперник действующего лидера Америки Дональда Трампа получает от Пенсильвании 20 выборщиков и выигрывает штат с отрывом в порядка 80 тысяч голосов.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги.

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Читайте также: «Просчитали риски»: политолог объяснил, почему Трамп решился передать власть Байдену

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