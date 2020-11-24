«Просчитали риски»: политолог объяснил, почему Трамп решился передать власть Байдену

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Говорить о том, что «старик-Трамп» сломался и признал свое поражение пока рано. Действующий президент США еще поборется за свой пост. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политический аналитик Александр Асафов.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале передачи власти своему конкуренту Джо Байдену. При этом он заявил, что все равно продолжит борьбу.

— Безусловно, это выглядит как начало капитуляции, и вызовет лавину комментариев о том, что Трамп признал свое очевидное поражение и начал отступление, чтобы сохранить лицо, — заметил Асафов. Но необходимо понимать, что президент работает деятельно, так же, как и его юридический офис, с 2016 года занимавшийся анализом возможных атак по импичменту, а теперь разбирающийся в обстоятельствах выборов для оспаривания итогов. Не думаю, что теперь они примут решение о прекращении подачи заявлений в суды.

Политолог предположил, что дальнейшая задержка в передаче власти могла бы привести к неким правовым последствиям за препятствования законным процессам как для самого Трампа, так и для его аппарата:

— Вероятно, они просчитали риски и пошли на этот шаг, полагая, что ситуацию все еще можно изменить. Правда, учитывая все те медиаусилия, пиар и поддержку Байдена, надежды на это у сторонников действующего президента остается все меньше. Задача Байдена сейчас доказать избирателю, что он победил честно. В пользу этого играет и поддержка со стороны международного сообщества, и экс-президента Барака Обамы, так вовремя выпустившего свою книжку, и заявление, связанное с появившейся недавно вакциной. С другой стороны, у Трампа на руках есть факты нарушений, как дело мафиози, готового дать показания о том, что он брал деньги за подброс бюллетеней, множество обстоятельств, связанных с автоматическими системами подсчета. Так что противостояние не закончено, несмотря на то, что заявления о том, что старик сломался и признал результаты, будут делаться. Стоит дождаться заседания выборщиков в середине декабря, только тогда будет понятно, привели ли усилия юристов Трампа к каким-либо результатам.

Прогнозировать итог этой борьбы, по словам Асафова, крайне сложно. Все будет зависеть от того, удастся ли судам проигнорировать все факты нарушений, на которые указывают юристы действующего президента. В случае, если глаза Фемиды так и останутся закрыты, вероятна фиксация победы Байдена. И никакого чуда для Трампа не случится.

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