Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки подтвердило, что будет участвовать в процедуре передачи власти администрации демократа Джо Байдена.

В ведомстве пояснили, что 24 ноября с ними связалась команда Байдена и Камалы Харрис. Последняя претендует на должность вице-президента в администрации Байдена.

— Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги, — уточнили в сообщении.

Отмечается, что план по предоставлению поддержки штабу нового президента начнут реализовывать немедленно. Минобороны заявило, что деятельность по передаче власти будет осуществляться «профессионально, упорядоченно и эффективно», передает РИА Новости.

Ранее управление общих служб в правительстве Америки де-факто признало победу на выборах за Байденом и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп снова отказался признать поражение на выборах, однако подтвердил, что распорядился начать первоначальные протоколы для передачи власти.

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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