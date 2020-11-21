Дональд Трамп рассказал, кто виноват в его поражении на выборах

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации сделали все, чтобы он проиграл на президентских выборах.

По его словам, фармкомпании запустили в отношении него негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время предвыборной кампании. Американский лидер заявил, что он выиграл по завершении предвыборной кампании.

— Почти 74 миллиона голосов. Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас, — заявил президент.

Он также заявил, что производитель лекарств Pfizer специально задержал заявление об успешно разработанной вакцине, чтобы не увеличивать шансы Трампа на победу на выборах, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп отказался признавать свое поражение на выборах.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства выступили действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Twitter создал новую подпись для публикаций Трампа