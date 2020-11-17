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Twitter создал новую подпись для публикаций Трампа
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Twitter создал новую подпись для публикаций Трампа

Виктория Родимкина

Происшествия

Разработчики социальной сети Twitter создали новую пометку для публикаций действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Теперь под постами политика, которые соцсеть распознает как сомнительные, появилась надпись «Многие источники считают, что выборы закончились по-другому». Так, произошло с твитом Трампа от 16 ноября.

— Я выиграл выборы!, — написал политик.

Ссылка на подписи от соцсети ведет на страницу в Twitter «День выборов в США 2020». На ней в центре размещена фотография соперника Трампа Джо Байдена.

Ранее Трамп утверждал, что его соперник, демократ Джо Байден победил только потому, «что выборы были сфальсифицированы». Позднее он добавил, что оппонент вышел в лидеры только «в глазах лживых СМИ».

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Трамп отказался признавать поражение на выборах

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