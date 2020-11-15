«Выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы»: Трамп — о победе Байдена

Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил победу его соперника на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдена. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Twitter.

— Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы, — подчеркнул Трамп.

По его словам, наблюдатели на избирательные участки не были допущены, голоса подсчитывались «частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием». Кроме того, он в очередной раз обратил внимание на «фейковые и молчаливые» СМИ.

Позже Трамп заявил, что не признает свое поражение на выборах.

Напомним, в США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Озвучены четыре «идеала» Байдена и его администрации