Озвучены четыре «идеала» Байдена и его администрации

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Претендент на пост президента Соединенных Штатов Джо Байден и его соратники будут опираться на четыре «идеала» для проведения успешной политической работы. Эти основополагающие качества перечислила Камала Харрис, кандидат в вице-президенты США от демократов.

— Надежда. Единство. Порядочность. Правда. Это идеалы, которыми будет руководствоваться администрация Байдена и Харрис, — написала она в Twitter.

При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Байден в случае его официального избрания на пост главы Белого дома будет преследовать ту политику, которую в свое время проводил экс-лидер Америки Барак Обама. Какие-либо революционные изменения в отношении американского руководства к Москве не ожидаются, считают политологи и председатель МИД РФ.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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