Лавров: Президентские выборы показали глубокий раскол Америки

Фото: TASS/Zuma

Проведенные в США президентские выборы показали глубокий раскол Америки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября.

По его словам, Россия не ожидает каких-либо серьезных перемен в американской политике по отношению к Москве в случае прихода к власти демократа Джо Байдена, передает РИА Новости.

— На российском направлении, откровенно говоря, каких-либо революционных перемен не ожидается. Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах, — сказал Сергей Лавров.

Напомним, в США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов избирателей